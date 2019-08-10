أهالى منطقة صعب صالح يشكون من انتشار التكاتك

أرسل على المصرى ، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار التكاتك وتكسير الطرق بمنطقة صعب صالح بحي عين شمس بالقاهرة.





وأوضح "على " أن منطقة صعب صالح لواقعة بالقرب من مزلقان عين شمس تعانى من انتشار التكاتك واتخاذ الشارع موقفا لهم ووجود تكسير بالطرق، ما يفسد المظهر الحضاري.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



