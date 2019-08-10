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ديني

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:58 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة
تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا شيخ الأزهر جميع المسلمين في هذه المناسبة المباركة؛ لاستحضار روح الأخوة والمودة، وصلة الرحم، وعيادة المرضى، وتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين.

وأكد الإمام الأكبر، أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله -عز وجل-، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.

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