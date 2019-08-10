الإمارات تعرب عن بالغ قلقها إزاء المواجهات المسلحة في عدن اليمنية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، السبت، عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري فى عدن باليمن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.



وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها، داعيا إلى حوار جاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.



وقال بن زايد إن الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، تقوم ببذل جميع الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن والحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته، مشيرا إلى ضرورة أن يبذل المبعوث الأممي مارتن جريفيث جهوده في الضغط؛ لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية، والتي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات.



وتستمر الاشتباكات في عدن، لليوم الرابع على التوالي، بين قوات الحزم الأمني وعناصر من الحرس الرئاسي، حيث تمكنت قوات الحزم من السيطرة على اللواء الثالث حماية رئاسية.