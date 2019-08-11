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برلمان

نائبة: سنركز على تعديلات قوانين تنهض بمجال الصناعة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:01 ص
النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى
معتز الخصوصى
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستركز خلال دور الانعقاد الخامس على تعديل بعض القوانين التى تخدم النهوض بمجال الصناعة والعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت  النائبة إيفلين متى لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى قوانين توفر للمستثمر مناخ جيد من خلال التعاون مع وزارات الاستثمار والكهرباء والبترول والصناعة والتجارة ووزارة قطاع الأعمال، لتطوير الصناعة وجلب مزيد من المستثمرين لضخ استثمارات فى مصر.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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