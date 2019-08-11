نائبة: سنركز على تعديلات قوانين تنهض بمجال الصناعة

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستركز خلال دور الانعقاد الخامس على تعديل بعض القوانين التى تخدم النهوض بمجال الصناعة والعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة.





وأضافت النائبة إيفلين متى لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى قوانين توفر للمستثمر مناخ جيد من خلال التعاون مع وزارات الاستثمار والكهرباء والبترول والصناعة والتجارة ووزارة قطاع الأعمال ، لتطوير الصناعة وجلب مزيد من المستثمرين لضخ استثمارات فى مصر.





كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



