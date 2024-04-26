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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة كفر الشيخ: دورات تدريبية للارتقاء بمهنة العلاج الطبيعي وزيادة خبرات الأطباء الجدد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تنظم مديرية الصحة بالمحافظة دورات تدريبية مكثفة تهدف إلى الارتقاء بمهنة العلاج الطبيعي وتعزيز خبرات الأطباء الجدد.

يأتي هذا برعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، وبحضور نخبة من كبار أخصائيي العلاج الطبيعي

وتناولت الدورة الأولى من هذه الدورات موضوع "دور العلاج الطبيعي في حالات الأمراض العصبية"، حيث استعرض المحاضرون أحدث الأساليب والتقنيات المتبعة في علاج مختلف الأمراض العصبية، مثل الشلل النصفي، والتهاب الأعصاب، وضمور العضلات.

وتميزت الدورة بمشاركة فاعلة من قبل الأطباء الجدد، الذين عبّروا عن استفادتهم الكبيرة من المعلومات والخبرات التي تم تقديمها خلال الدورة.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، على أهمية هذه الدورات في تطوير مهارات أطباء العلاج الطبيعي وصقل خبراتهم، بما يُساهم في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

وأشار الدكتور شقوير إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن إطار جهود وزارة الصحة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء مصر.

وتقدّم مديرية الصحة بكفر الشيخ خالص شكرها وتقديرها للدكتور محمد فتحي عبد الجليل، أستاذ مساعد بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، والدكتورة هديل أنسى، أستاذ مساعد بكلية العلاج الطبيعي، على مساهمتهما القيّمة في إنجاح هذه الدورات.

الخدمات الصحية الخدمات الصحية المقدمة العلاج الطبيعي بمحافظة كفر الشيخ بجامعة كفر الشيخ

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