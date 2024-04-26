مصرع زوجين وإصابة 7 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بأسيوط

لقي شخص وزوجته مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة على الطريق الزراعي بقرية ريفا بمركز أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية اصطدام سيارة ميكروباص رقم "7268 ى ع ا " قيادة "محمود.س" بعمود انارة بحرى جسر ريفا مركز اسيوط.

وأسفر الحادث عن مصرع "احمد. ن" و زوجته "ابتسام.م" وإصابة " ابراهيم.س"، و"عبدالله.ع"، و"عبدالرحمن.م"، و"كاترين.ش"، و"حازم.ن"، و"احمد.م"، و"مصطفى.س".



تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام. وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.