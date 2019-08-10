أمين الريان يطرح برومو كليب شوفي حياتك

طرح الفنان أمين الريان، برومو أحدث كليباته الغنائية بعنوان "شوفي حياتك" على قناته على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى صفحة الشركة المنتجة على "فيس بوك".



أغنية "شوفي حياتك" هي نوع جديد من الأغاني التي يؤديها "أمين" باللهجة المصرية واللهجة المغربية، وهي كلمات وألحان وليد العطار، توزيع موسيقى مونتي، هندسة صوتية محمد جودة – ستوديو التكامل- والكليب انتاج شركة الرحيل للإنتاج الفني للمنتج أمين الريان، المشرف العام على الإنتاج مصطفى أمين، مدير إنتاج سامح الضبع، مونتاج كريم نور، مدير تصوير رامي عادل، ومن إخراج محمد مصطفى بكري.



وتقول كلماتها: "حياتي وانت ماتستهليش.. انا كانت امنياتي سمعيني وماتدريش.. انا كنت معاكي مكسور الخاطر.. خدني ليكي حبك وحنانك.. اي كلمة كنت بقولهالك فلبي بيبدئها.. جو تيم جو تيم.. ماغديش تسمعيها.. سيري لقدام.. قلّبي لمين تقوليها عيشي حياتك.. ابعدي عن حياتي.. جمعي كلماتك.. شوفي لمين تعطيها".



وأعرب المخرج محمد مصطفى بكري عن سعادته بالتعامل مع المنتج والفنان أمين الريان في هذا الكليب والذي تم استخدام أحدث المعدات الفنية به ليظهر بشكل عالمي.



وأضاف محمد مصطفى بكري، أن قصة الكليب تدور حول "أمين" الذي يقرر أن يترك حبيبته لتعيش حياتها كيفما تشاء ويعدها أنها ستندم على تركه لها ويشعل في نفسها الغيرة من خلال هيرو الكليب جوليا محمد.



الجدير بالذكر، أنه من المقرر عرض الكليب على جميع قنوات الموسيقى المصرية والمغربية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

