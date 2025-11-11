"الجيزة" تستعد لانطلاق اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025

تستعد محافظة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، لانطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ لاستقبال الناخبين لاستكمال عملية التصويت التي انطلقت أمس في أجواء من الهدوء والنزاهة والتنظيم.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة استكملت جميع استعداداتها لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني، مشيرًا إلى جاهزية المقار الانتخابية، واستمرار انتشار الأطقم التنفيذية والأمنية في محيط اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع الفئات، وخاصة كبار السن وذوي الهمم.



وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة يواصلان عملهما على مدار الساعة لمتابعة الموقف ميدانيًا، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط وشفافية حتى إغلاق الصناديق مساء اليوم.



وقال النجار، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المحافظة قامت بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، حيث تم توفير وفود من الشباب المتطوعين لاستقبال أهالينا من كبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى جاهزية المستشفيات المحيطة بكافة اللجان لاستقبال أي حالات طارئة، إلى جانب الاستعداد التام لوحدات الإسعاف والحماية المدنية.



وأشار النجار إلى أن فعاليات اليوم الأول من التصويت شهدت إقبالًا مشرفًا من المواطنين من مختلف الأعمار والفئات، حيث حرص الناخبون على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، في مشهد يعكس وعي أبناء الجيزة بأهمية دورهم في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب.

المرأة تتصدر المشهد الانتخابي

وشهدت اللجان الانتخابية في مناطق الدقي والعجوزة وبولاق الدكرور، حضورًا مميزًا من السيدات، اللاتي تصدّرن المشهد الانتخابي منذ الساعات الأولى، في صورة تعكس الوعي والمسؤولية الوطنية للمرأة المصرية.



وأشارت تقارير المتابعة الصادرة عن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة إلى أن السيدات توافدن على اللجان منذ الصباح الباكر، حاملات الأعلام المصرية ومردّدات الهتافات الوطنية، ما أضفى أجواءً من الحماس والبهجة على العملية الانتخابية.



وأكد المجلس القومي للمرأة أن مشاركة المرأة بهذا الزخم تعكس حرصها على دعم مسيرة الديمقراطية والمساهمة في اختيار من يمثلها داخل البرلمان، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في بناء الوطن وصناعة القرار.



كما شهدت اللجان إقبالًا من كبار السن وذوي الهمم، الذين أدلوا بأصواتهم في أجواء من التنظيم، ساهم فيها العاملون باللجان والمتطوعون بتقديم المساعدة لضمان سهولة عملية التصويت.



وخلال اليوم الأول، حرص محافظ الجيزة على الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة النصر الرسمية للغات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث دعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني وحق دستوري يسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء المستقبل.



كما تابع المحافظ سير العملية الانتخابية ميدانيًا بعدد من اللجان في أحياء الدقي والعجوزة، من بينها مدارس جمال عبد الناصر الثانوية بنات والقومية بالعجوزة، حيث تفقد انتظام التصويت وتوافر التسهيلات اللازمة للناخبين، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين العملية الانتخابية وتنظيم دخول المواطنين إلى اللجان.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن اليوم الأول من الانتخابات مرّ في أجواء من الهدوء والانضباط، دون تسجيل أي معوقات أو مشكلات تُذكر، مؤكدًا أن المحافظة نجحت في إدارة العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية، بما يعكس صورة حضارية للمشاركة الديمقراطية في مصر.



وأوضح المحافظ أن أعمال غرفة العمليات المركزية استمرت حتى غلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساءً، حيث تمت متابعة غلق اللجان من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، والتأكد من تأمين الصناديق ونقلها وفق الإجراءات القانونية.



وأكد النجار أن المحافظة على أهبة الاستعداد لاستكمال اليوم الثاني والأخير من التصويت، مشيرًا إلى استمرار تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالقرب من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية وتقديم أي دعم مطلوب، حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أجواء مريحة وآمنة.



وتُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، من بينها الجيزة، التي تُعد من أكبر المحافظات من حيث عدد الناخبين، إذ يبلغ عدد المواطنين المصرح لهم بالتصويت نحو 6 ملايين و634 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 775 لجنة فرعية داخل 386 مقرًا انتخابيًا، وسط منافسة قوية على 25 مقعدًا بالنظام الفردي و23 مقعدًا بنظام القوائم ضمن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد.



ومع انطلاق اليوم الثاني صباح اليوم، تتواصل الأجواء الهادئة والمنظمة في مختلف لجان محافظة الجيزة، وسط توقعات بزيادة معدلات الإقبال خلال ساعات النهار، لا سيما بعد أن أثبت اليوم الأول وعيًا شعبيًا كبيرًا بأهمية المشاركة في اختيار ممثلي الشعب.



وقال المهندس عادل النجار - في ختام تصريحه - "نثق في وعي أبناء الجيزة وإقبالهم المشرف على صناديق الاقتراع، ونتطلع لأن يُختتم اليوم الثاني بمشهد يليق بتاريخ المحافظة وروحها الوطنية، ليؤكد الجميع أن المشاركة هي الطريق الأهم نحو بناء مستقبل أفضل لمصر".



وقبيل فتح اللجان صباح اليوم، شهد محيط المقار الانتخابية انتشارًا مكثفًا لعناصر الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية، إلى جانب تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية، فضلا عن تواجد مسؤولي الأحياء والمراكز للتأكد من جاهزية اللجان ومتابعة استقبال الناخبين في اللحظات الأولى لانطلاق التصويت.