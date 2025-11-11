زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة "كريت" باليونان.. هل تأثرت مصر؟

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بُعد 63 كيلو مترًا غرب جزيرة كريت باليونان، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.



وذكر بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور طه توفيق رابح، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 4:58 صباحًا، خط العرض: 35.34 شمالًا، وخط الطول: 22.82 شرقًا، العمق: 45.90 كيلو متر.



وأشار البيان إلى أنه لم يرد إلى المعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

