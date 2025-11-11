قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة "كريت" باليونان.. هل تأثرت مصر؟

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بُعد 63 كيلو مترًا غرب جزيرة كريت باليونان، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.


وذكر بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور طه توفيق رابح، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 4:58 صباحًا، خط العرض: 35.34 شمالًا، وخط الطول: 22.82 شرقًا، العمق: 45.90 كيلو متر.


وأشار البيان إلى أنه لم يرد إلى المعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.
 

