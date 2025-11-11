قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

مصر في عيون العالم.. كيف غطت الصحافة الأجنبية اليوم الأول من التصويت؟

توافد كثيف من المواطنين
القسم الخارجي

في أول أيام التصويت لانتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025، سلطت وكالات الأنباء الأجنبية الضوء على عدة مؤشرات تحمل دلالات إيجابية لكيفية رؤية العالم لمسار الانتخابات في مصر، ما يعكس اهتماماً دولياً بدور البلاد الإقليمي والاستقرار السياسي فيها.

بحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن تعدد الأحزاب المشاركة وحشود الناخبين أمام اللجان شكلا أولى الإشارات على أن مصر تشهد حركة انتخابية نشطة، رغم أن المنافسة تبدو لصالح الأحزاب الموالية، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على “توحيد الصف السياسي حول رؤية الدولة”. 

إشارات تفاؤلية في التغطية الدولية

وتوقع المراقبون أن التعدد الحزبي يوفر "منصة تمثيل موسعة" مقارنة بفترات سابقة، ويعرض مصر كدولة تسعى إلى تعزيز الأطر المؤسسية والديمقراطية بوسائلها.

وسلطت التغطية الأجنبية الضوء أيضاً على أن هذا الاستحقاق البرلماني يأتي في وقتٍ تشهد فيه مصر دوراً متزايداً في الساحتين الإقليمية والدولية، ما يقدم الانتخابات كرسالة بأن القاهرة تسعى إلى “إعادة تأكيد موقعها في محيطها الدولي”.

استقبلت الصحافة العالمية موضوع قيام المصريين بالخارج بالتصويت باعتباره مؤشراً على الشمولية والمشاركة العالمية، حيث نقلت مشاهد من بعثات التصويت في الدول الاخري على أنها تعبير عن “صلة مصر بالمجتمع الدولي وتمكين مواطنيها في الخارج”.

وتحت ضوء التقارير، تضع الصحافة الأجنبية انتخابات مصر في سياق علاقاتها الخارجية، موضحة أن ضمان سير الانتخابات بنزاهة سيعزز ثقة الشركاء الدوليين – من دول إفريقيا إلى أوروبا والولايات المتحدة – في قدرة مصر على لعب دور محوري في ملفات كبرى مثل إعادة الإعمار، والاستثمار، والأمن الإقليمي.

وبحسب المراقبين، فإن العالم يتابع كيف ستؤثر هذه الانتخابات على مشروعات الشراكة الدولية مع مصر، بما في ذلك اتفاقات التجارة، والمبادرات الإفريقية، ومكانة القاهرة كركيزة في الشرق الأوسط.

رويترز انتخابات مجلس النواب النواب

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

انقاذ أسرة بلا ماوى

بعد استغاثة فيسبوكية.. التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة

انتخابات مجلس النواب

المنظمة العربية: رصدنا انسحاب عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب

تواجد ملحوظ للعنصر النسائي بالفترة الصباحية من انتخابات النواب

لليوم الثاني على التوالي.. تواجد ملحوظ للعنصر النسائي بالفترة الصباحية من انتخابات النواب

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

