قرار بشأن واقعة التعدي على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة في الإسكندرية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة التعدي على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة في الإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا من عاملين بالمحل المشار إليه، مصابان بكدمات في اليد، مقيمين بدائرة القسم، بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب بعصا خشبية محدثاً إصابتهما وكذا تلفيات بالمحل، وذلك بسبب اعتراضهما على إيقاف سيارته أمام ذات المحل.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، الظاهر بمقطع الفيديو، مالك شركة، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته العصا المستخدمة فى التعدي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



