تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
حوادث

قرار بشأن واقعة التعدي على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة التعدي على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة في الإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا من عاملين بالمحل المشار إليه، مصابان بكدمات في اليد، مقيمين بدائرة القسم، بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب بعصا خشبية محدثاً إصابتهما وكذا تلفيات بالمحل، وذلك بسبب اعتراضهما على إيقاف سيارته أمام ذات المحل.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، الظاهر بمقطع الفيديو، مالك شركة، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته العصا المستخدمة فى التعدي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

جهات التحقيق تحريات المباحث منطقة سموحة الإسكندرية

