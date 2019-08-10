تبديلات بالجملة في مباراة الزمالك و 6 اكتوبر الودية

أجري الجهاز الفني لفريق الزمالك ، سلسلة من التبديلات في تشكيل الفريق خلال الشوط الثاني لودية 6 أكتوبر والمقامة حاليا بملعب نادي الزمالك حلمي زامورا.



ودفع الجهاز الفني كلا من محمد صبحي بدلا من أبوجبل ، في حراسة المرمي محمد عبد الغني بدلا من محمود حمدي الونش ، حازم إمام بدلا من حمدي النقاز ، كريم بامبو بدلا من شيكابالا ، مصطفي محمد بدلا من أشرف بن شرقي ، يوسف أوباما بدلا من محمد عنتر ، عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب .



ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة ديكاداها بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة.