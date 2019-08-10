ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تبديلات بالجملة في مباراة الزمالك و 6 اكتوبر الودية

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:39 م
الزمالك
الزمالك
ملك موسي
أجري الجهاز الفني لفريق الزمالك ، سلسلة من التبديلات في تشكيل الفريق خلال الشوط الثاني لودية 6 أكتوبر والمقامة حاليا بملعب نادي الزمالك حلمي زامورا.

ودفع الجهاز الفني كلا من محمد صبحي بدلا من أبوجبل ، في حراسة المرمي محمد عبد الغني بدلا من محمود حمدي الونش ، حازم إمام بدلا من حمدي النقاز ، كريم بامبو بدلا من شيكابالا ، مصطفي محمد بدلا من أشرف بن شرقي ، يوسف أوباما بدلا من محمد عنتر ، عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب .

ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة ديكاداها بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غياب أوناجم وتواجد كهربا.. الزمالك يعلن قائمته الأفريقية

ساسي وحامد وزيزو إجازة من تدريبات الزمالك

صفقات الزمالك الجديدة تنتظم في تدريبات الفريق

أول ظهور لـ عواد وبن شرقى.. طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك في ودية المتحدة للإسكان

شيكابالا وبن شرقي في الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة نادي 6 اكتوبر

استقبال حافل من لاعبي الزمالك والمدير الفني لـ جنش

ترشيحاتنا

لحظات الرعب .. تمساح مفترس يلتهم اشرس كلب في العالم .. فيديو

شاهد.. مغامرات الراقصة صافيناز مع خروف العيد

تبديلات بالجملة في مباراة الزمالك و 6 اكتوبر الودية

شاهد.. أمل رزق على جبل عرفات

الشرطة تلقي القبض على الفنان فادي خفاجة وأشقائه .. تفاصيل مثيرة

فيديوجراف| عودة بي اوت كيو.. التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور