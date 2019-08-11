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اقتصاد

استعدادات بـ التموين لإحكام الرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:21 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح
تجري استعدادات علي قدم وساق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الأمنية، لإحكام الرقابة على منافذ بيع السلع خلال فترات العيد.

أكد مصدر بوزارة التموين لـ"صدي البلد" أن الوزارة تعتمد علي جهاز حماية المستهلك باعتباره الذراع الرقابية لها، لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية للتأكد من التزام التجار بالبيع بالأسعار الرسمية والمعلن عنها، ومنع تداول أي سلع محظورة أو معشوشة وتسبب في الإضرار بصحة المستهلكين.

وأضاف المسئول أن جهاز حماية المستهلك أعد تقرير شامل حول المناطق التي سيتم تغطيتها بسيارات الضبطية القضائية علي مستوي الجمهورية بالاضافة لاستقبال بلاغات المواطنين في حال حدوث ممارسات غير مشروعة.

وأوضح أنه يمكن للمواطنين تقديم بلاغاتهم لجهاز حماية المستهلك علي الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب ( المواطن رقيب ) 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.

وشدد المسئول على المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

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