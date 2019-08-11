برلماني: مصر تحتاج لخفض فائدة القروض لتوفير فرص العمل جديدة

أكد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة اتجاه البنك المركزي لخفض فائدة القروض الخاصة بالمستثمرين لتحريك السوق ودفع عجلة التنمية.





وأضاف سمير البطيخي لـ"صدي البلد"، أن معظم دول العالم تقوم بخفض سعر الفائدة الخاصة بالقروض لزيادة حركة الأسواق، ومصر تحتاج إلى خفض هذه الفائدة بشكل كبير لدفع المستثمرين للتوسع في إنشاء العديد من المشروعات مما ينتج عنه توفير فرص عمل جديدة للشباب.





وأشار سمير البطيخي إلى أن جميع المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري إيجابية حيث إن الجهود الأخيرة التي قامت بها الدولة حققت هدفها في زيادة معدل نمو الناتج المحلي فضلا عن ارتفاع نتيجة إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.





كان المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، قال إنه رغم قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ثلاث مرات وخفضه مرة واحد منذ بداية العام الجارى إلا أنه مازال مرتفعا.



