احترسي.. أجزاء مهمة في ذبيحة الأضحية لا ترميها

انتشر فى أغلب الدول العربية، رمي الكثير من الأجزاء فى ذبيحة الأضحية، وهذه الأجزاء محببة ومفضل تناولها لدى الكثير، ويمكنك التعرف على أجزاء مهمة فى ذبيحة الأضحية، من خلال الشيف الشربيني وهى تتمثل فيما يلي.





الرأس





يقلق الكثيرون من التعامل مع رأس الخروف أو رأس ذبيحة الأضحية، لما بها من عظام وشعر وتفاصيل تحتاج عدة خطوات حتى تكون جاهزة للطهي، ولكنها في الحقيقة من أهم الأجزاء التي يستخرج منها المخ ولحمة الرأس، التي تصنع وجبات شهية ولذيذة تحضر بأكثر من طريقة.





الأمعاء





الممبار ما هو إلا أمعاء الذبيحة، ولكنه يمر بالكثير من الخطوات ليخلى وينظف ويحضر، وقد يضطرك شكله ورائحته هو وما معه من فشة وكرشة للتخلص منها، ولكنه من أهم الأجزاء التي يعشقها كثيرون.





الذيل





يرى البعض أن الذيل قطعة عديمة الأهمية في ذبيحة الأضحية، ولكن هذا الذيل هو قطعة لا تباع كثيرا عند الجزار نظرا لقلتها، ولكنها تباع وتحضر لتكون أفضل طبق عكاوي وهي عبارة عن مزيج من اللحم الدسم الطري والقراقيش والعظام الطرية، وهي وجبة غنية وشهية وتحضر بأكثر من طريقة.