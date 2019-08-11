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محافظات

تأمين وتصدى لحالات الغرق.. رأس البر تستقبل روادها في أول أيام عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:41 ص
رأس البر تستقبل روادها
رأس البر تستقبل روادها في اول ايام عيد الاضحى
زينب الزغبي
استقبلت شواطئ مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، المصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث ازدحمت الشواطئ بالمصطافين هربا من حرارة الجو ولقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

قال اللواء عماد حمدى، رئيس مجلس مدينة رأس البر، إن رجال الإنقاذ والبحارة وإدارة شاطئ رأس البر سيقومون بدورهم في تأمين الشاطئ والمصطافين، ومنتشرين بطول الشاطئ لتأمينه والتصدى لحالات الغرق وإنقاذهم.

وأضاف أن المصيف استقبل منذ أمس وقفة العيد، ما يقرب من مليون مواطن وسط إجراءات احترازية واستعدادات مكثفة للأجهزة المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية والراحة لرواد مصيف رأس البر.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة سواء من ناحية الشاطئ حيث تم تجهيزه برجال الإنقاذ المدربين وجهاز إداري من الوحدة المحلية برأس البر و6 لانشات سريع و2 موتوسيكل مائي وتوفير سيارات الإسعاف بمدخل رأس البر وعلي امتداد الشواطئ وعددها خمس سيارات، بالإضافة إلي 6 مخيمات للأطفال التائهين وكذلك من الناحية الأمنية والمرورية بما يكفل سيولة الحركة المرورية داخل شوارع رأس البر والاهتمام بالنظافة العام.
تأمين وتصدى لحالات الغرق.. رأس البر تستقبل روادها في أول أيام عيد الأضحى
تأمين وتصدى لحالات الغرق.. رأس البر تستقبل روادها في أول أيام عيد الأضحى
تأمين وتصدى لحالات الغرق.. رأس البر تستقبل روادها في أول أيام عيد الأضحى
تأمين وتصدى لحالات الغرق.. رأس البر تستقبل روادها في أول أيام عيد الأضحى
تأمين وتصدى لحالات الغرق.. رأس البر تستقبل روادها في أول أيام عيد الأضحى

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