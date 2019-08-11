توافد الأسر على الحدائق والمتنزهات بالغربية في أول أيام عيد الأضحى

احتفل عشرات الألاف من أبناء ومواطني قري ومراكز محافظة الغربية اليوم باصطحابهم أطفالهم وذويهم لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بساحات الخلاء وسط ترديد تهليلات وتكبيرات العيد وهو ما لاقي استحسان الأسر وأطفالهم حيث رسمت البهجة والسعادة البالغتين على وجوهم.





فى ذات السياق واصلت أجهزة مديرية أمن الغربية رفع درجة التأهب والاستنفار الأمني حيث انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة الثابته والمتحركة لتأمين ساحات صلاة العيد ومواقع الاحتفالات القائمة بالحدائق والمنتزهات العامة حيث انتشرت الألعاب الترفيهية وسط قيام الشباب برسم أشكال الحيوانات بالألوان الطبيعية.





كما نشرت مديرية الأمن الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع والميادين، لتنفيذ الخطط الأمنية، والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى، والتأهب التى تشهدها المحافظة، تحت إشراف اللواء محمود حمزه مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ لتأمين أرواح وحياة أبناء الشارع الغروباوي.





وأكد مدير أمن الغربية أن المديرية رفعت درجة الاستنفار الأمني واتخذت كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع المحافظة، خاصةً فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.





من ناحية أخري شهدت الحدائق والمنتزهات العامة توافد الآلاف من الأسر والعائلات مصطحبين أطفالهم للهو بالألعاب الترفيهية وركوب السيارات المتحركة وسط تشغيل أغاني الريمسكات والشعبيات وهو ما لاقي استحسان الشباب والفتيات على مستوي قري ومراكز المحافظة.



