ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يزور مرضى المستشفى العام لتهنئتهم بالعيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:09 م
محافظ الفيوم يزور
محافظ الفيوم يزور مرضى المستشفى العام لتهنئتهم بالعيد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، بزيارة المرضي بمستشفي الفيوم العام.

وكان في استقباله إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور هشام مصطفى القائم بأعمال مدير مديرية الصحة والسكان، والدكتور محمد عبد الله مدير عام المستشفى.

حيث قام محافظ الفيوم بالاطمئنان على المرضى وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هـ، ومنحهم الهدايا العينية، والعيديات، داعيًا الله سبحانه أن يكتب لهم الشفاء العاجل.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة، وأكد على كافة العاملين بالمستشفي من أطباء وأطقم تمريض ومعاونين العمل بروح الفريق الواحد من أجل توفير سبل الراحة المناسبة للمرضى والمصابين، وقد شملت الزيارة أقسام المخ والأعصاب وجراحة العظام والنساء والمسالك وغرف العزل، إضافة للاستقبال والطوارئ.
محافظ الفيوم يزور مرضى المستشفى العام لتهنئتهم بالعيد
محافظ الفيوم يزور مرضى المستشفى العام لتهنئتهم بالعيد
محافظ الفيوم يزور مرضى المستشفى العام لتهنئتهم بالعيد
محافظ الفيوم يزور مرضى المستشفى العام لتهنئتهم بالعيد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يشارك أطفال دار عائشة حسانين للأيتام فرحتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ الفيوم يزور مرضى المستشفى العام لتهنئتهم بعيد الفطر

محافظ بني سويف يعيد على المرضى في أول أيام عيد الفطر المبارك.. صور

ترشيحاتنا

في قطار بعيد الأضحى.. مديحة يسري تتلقى ضربة من ممثلة تفوقت عليها.. نوستالجيا

بعد كسر أنفه.. لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي ليفربول

باستخدام الخلايا الجذعية.. علاج جديد للصلع يجعل الشعر أكثر نعومة ويغير لونه

طريقة مختلفة ومثيرة.. ريم البارودي وسالي عبد السلام تحتفلان بـ عيد الأضحى

سعر الدولار والعملات الأجنبية والذهب اليوم 11-8-2019.. فيديو

مصر المقاصة: الزمالك يمتلك أفضلية قبل مواجهة الكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون