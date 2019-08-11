محافظ الفيوم يزور مرضى المستشفى العام لتهنئتهم بالعيد

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، بزيارة المرضي بمستشفي الفيوم العام.



وكان في استقباله إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور هشام مصطفى القائم بأعمال مدير مديرية الصحة والسكان، والدكتور محمد عبد الله مدير عام المستشفى.



حيث قام محافظ الفيوم بالاطمئنان على المرضى وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هـ، ومنحهم الهدايا العينية، والعيديات، داعيًا الله سبحانه أن يكتب لهم الشفاء العاجل.



وأصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة، وأكد على كافة العاملين بالمستشفي من أطباء وأطقم تمريض ومعاونين العمل بروح الفريق الواحد من أجل توفير سبل الراحة المناسبة للمرضى والمصابين، وقد شملت الزيارة أقسام المخ والأعصاب وجراحة العظام والنساء والمسالك وغرف العزل، إضافة للاستقبال والطوارئ.