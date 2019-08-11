وفاء عامر تهنئ المصريين بـ عيد الأضحى المبارك

هنأت الفنانة وفاء عامر، المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك .



ونشرت وفاء عامر صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: " عيدكم مبارك وعساكم من عواده وتقبل الله طاعاتكم " .



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

