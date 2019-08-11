شاهد .. انفجار سيارة كهربائية من نوع تسلا وفرار رجل أعمال منها

كشفت لقطات صادمة لحظة انفجار سيارة كهربائية من نوع تسلا بعد حادث تصادم بسبب فشل نظام القيادة الذاتية بالسيارة.



اصطدمت السيارة الكهربائية بشاحنة على الطريق الدائري في موسكو ، تاركة سائق رجل الأعمال أليكسي تريتياكوف ، 41 عامًا ، مصابًا بكسر في الساق وأطفاله يعانون من كدمات وارتجاج.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تمكن رجل الاعمال ورفاقه من الهرب من السيارة قبل ان تشتعل النار بهم.



وأفادت الصحيفة ان أليكسى وأصدقاءه نقلوا إلى المستشفى على الفور بعد اندلاع الحادث المروع.



فيما كانت حركة مرور كثيفة حول السيارة عندما انفجرت واشتعلت بشكل مرعب على الطريق.





