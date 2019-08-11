ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. انفجار سيارة كهربائية من نوع تسلا وفرار رجل أعمال منها

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:56 م
صدى البلد
أحمد شربف
كشفت لقطات صادمة لحظة انفجار سيارة كهربائية من نوع تسلا بعد حادث تصادم بسبب فشل نظام القيادة الذاتية بالسيارة.

اصطدمت السيارة الكهربائية بشاحنة على الطريق الدائري في موسكو ، تاركة سائق رجل الأعمال أليكسي تريتياكوف ، 41 عامًا ، مصابًا بكسر في الساق وأطفاله يعانون من كدمات وارتجاج.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تمكن رجل الاعمال ورفاقه من الهرب من السيارة قبل ان تشتعل النار بهم.

وأفادت الصحيفة ان أليكسى وأصدقاءه نقلوا إلى المستشفى على الفور بعد اندلاع الحادث المروع.

فيما كانت حركة مرور كثيفة حول السيارة عندما انفجرت واشتعلت بشكل مرعب على الطريق.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أصحابها زوجان هولنديان.. إخماد حريق فى سيارة كهربائية

النوم سلطان.. سائق ينام أثناء قيادة سيارته ويثير الفزع على الطريق.. فيديو

لحظة انفجار سيارة على الطريق السريع.. فيديو

ترشيحاتنا

الكلام مع الناس أفضل.. رئيسة يوتيوب: أمنع أطفالي من الهواتف الذكية

موعد عودة جنش للملاعب مرة أخرى

بعد وفاة حب عمره.. النجوم يعزون أحمد السعدني.. وفاء عامر: وجعتني.. وصلاح عبد الله: درس لكل الشباب

دعاء ذبح الاضحية وشروط المضحى .. شرح كامل عن كيفية توزيعها

بفيديو جديد.. ريهام سعيد ترد على منتقدي ذبح الأضحية بنفسها

ننشر سبب تأخر عرض فيلم خيال مآتة لأحمد حلمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة