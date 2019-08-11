شاهد.. تعليق تريزيجيه بعد أول مباراة في الدوري الإنجليزي

شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا فى خسارة فريقه أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.



ونشر محمود تريزيجيه صورا له من المباراة عبر حسابه بموقع "انستجرام" وعلق قائلًا: "استمر"



وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه فى أول ظهور رسمي له في الدوري الإنجليزي وبدأ اللقاء أساسيا في تشكيل المدرب دين سميث قبل أن يتم تبديله رفقة أحمد المحمدي في الشوط الثاني.



يذكر أن إدارة آستون فيلا نجحت فى التعاقد مع تريزيجيه بمبلغ مالي تخطى حاجز الـ 8 ملايين جنيه إسترلينى قادما من قاسم باشا التركي.

