صالون الأوبرا الثقافي يحتفل بيوم حرية الصحافة بمشاركة النقيب

تقيم إدارة النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك يوم الأربعاء المقبل 8 مايو الحالي، في تمام الساعة السابعة مساء بالمسرح الصغير، ويشارك في الندوة نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، والإعلامي محمد الباز، ويدير الندوة الكاتب الصحفي وائل السمري.

يحتفل العالم في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحفيين الأفارقة في 3 مايو 1991.

كان هدف هذا الإعلان ضرورة احترامها لحرية الصحافة، ونصَّ هذا الإعلان على ضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحفيين، وكذلك يعتبر الثالث من أيار يوم لتأمل الصحفيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقياتها.

وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحفيين الذين واجهوا الموت في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.