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فن

رضوى الشربيني بتعليق مؤثر بعد وفاة طليقة أحمد السعدني

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:54 ص
أحمد السعدني وطليقته
أحمد السعدني وطليقته - رضوى الشربيني
سعيد فراج
نشرت المذيعة رضوى الشربيني، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، دونت عليها تعليقًا مؤثرًا، حول فراق الأحبة بعد الموت.

وكتبت رضوى الشربيني في تعليقها على الصورة قائلة: «الحقوا اشبعوا من بعض قبل ما الموت يفرقكم عن بعض»، وجاء هذا التعليق بعد يومين من وفاة صديقتها أمل سليمان (مطلقة الفنان أحمد السعدني وأم أولاده).

يذكر أن رضوى الشربيني أعلنت عن تحقيق حلم حياتها بأن تصبح مصممة أزياء، بعد إطلاق خط أزياء جديد يحمل اسم "poupettetheboutique".

وارتدت رضوى الشربيني أول فستان فيه من تصميمها خلال ظهورها في برنامج MAKE UP FOR EVER Middle East، وأعلنت الأمر كاتبة عبر حسابها على Instagram: "اللهم لك الحمد والشكر يارب.. وأخيرا اقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزه اشارككم فرحتى.. قولوا لى مبروك".

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