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اروى جودة: ندمت على المشاركة في The Voice لهذا السبب ..فيديو

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:28 ص
الفنانة اروى جودة
الفنانة اروى جودة
مي محمد
قالت الفنانة اروى جودة إنها لا تحب يوم عيد ميلادها، لأنها تشعر بأنها مجبرة على الانبساط في هذا اليوم، قائلة "دائما بيبوظ مني".

وأشارت الفنانة اروى جودة خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" المذاع عبر فضائية "روتانا" اليوم الاثنين، إنه في عامي 2004 و2005 حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم في مسابقة "BEST MODEL OF THE WORLD" في تركيا.

وتابعت الفنانة اروى جودة، أنها ندمت على مشاركتها كمذيعة في برنامج "THE VOICE"، لأنها كانت غير جاهزة له من حيث التمرين والتحضير والاستعداد له، حيث إن القائمين على العمل استدعوها لتقديم البرنامج قبل البدء فيه بـ48 ساعة.

وأضافت الفنانة اروى جودة أن مسلسل "هذا المساء" يعد من أهم الأعمال التى قامت بأدائها، حيث إن العمل مع المخرج تامر محسن يمثل إضافة كبيرة إليها، وكان الدور بالنسبة إليها مغامرة. 

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