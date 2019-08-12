بعد حبسهم شهرا في نيجيريا.. إطلاق سراح 10 من البحارة الأتراك

أفاد موقع "سبلاش 247"، المتخصص في أخبار البحرية، بأنه تم إطلاق سراح البحارة الأتراك، الذين تم اختطافهم الشهر الماضي قبالة ساحل غرب إفريقيا.





وكان الرجال العشرة متوجهين إلى ساحل العاج على متن سفينة حاويات قبل أن يعترضهم القراصنة قبالة سواحل نيجيريا سفينة باكسو -1، في 16 يوليو.





وقالت قناة "تي.تي.آر"، التابعة للحكومة التركية، إن البحارة المفرج عنهم في صحة جيدة لكنهم لم يدلوا بمزيد من التفاصيل.





وقال نعمان باكسوي، من شركة كاديوغلو البحرية لإدارة السفن، 'لقد هاجم القارب حوالي 12 من القراصنة يحملون بنادق ثقيلة".