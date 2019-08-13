شاهد.. مشاجرة داخل مستشفى بسوهاج بين الأهالي والأمن الإداري

مقطع فيديو يظهر تعدي الأمن بالضرب على أقارب مريض بقسم الاستقبال

فوضى وهلع بقسم الاستقبال والحفاظ تخدش الحياء من احد اعضاء الأمن الإداري

جامعة سوهاج تؤكد أن الأهالي هم من اعتدوا على الأمن وأصابوا ٦ بجروح

الجامعة تؤكد إحالة الواقعة للنيابة العامة والتحقيق مع المتجاوزين

أثار نشر مقطع فيديو على "فيس بوك" لاعتداء الأمن الإداري لمستشفى سوهاج الجامعي، على عدد من المواطنين بقسم الاستقبال حالة من الاستياء داخل المجتمع السوهاجي، واستنكر الأهالي الواقعة، مطالبين بضرورة التحقيق فيها وتوقيع الجزاء المناسب.وردت جامعة سوهاج بنشر فيديو سجلته كاميرات المراقبة يوضح قيام عدد من الأهالي باقتحام قسم الاستقبال التعدي بالضرب على رجال الأمن الإداري، واحداثهم حالة من الفوضى بداخل القسم، وأصدر المركز الإعلامي للجامعة بيانا يوضح حقيقة وملابسات الواقعة.وجاء نص البيان الصادر: "ردا على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اشتباكات بين أفراد أمن الشركة المتعاقدة مع المستشفى الجامعي، وأهالي أحد المرضى، يوضح المركز الإعلامي الآتي:في حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس استقبل الطاقم الطبي النوبتجي باستقبال المستشفى مريض يشكو من الم بالجانب الايمن من البطن، ويشتبه ان يكون إلتهاب في الزائدة الدودية، وعلى الفور قام الطاقم الطبي بالتعامل مع الحالة لتشخيصها.وقبل اتخاذ إجراءات العلاج فوجئ افراد امن الشركة بمحاولة عدد كبير من اهل المريض اقتحام الاستقبال بالقوة، والدخول بهذا العدد الضخم الى غرفة الكشف وحاول منعهم أفراد الامن، مما أدى إلى اشتباكهم مع افراد الامن، نتج عنه إصابة ٦ أفراد امن، بسجحات وكدمات واحتجاز آخر بالمستشفى بقسم جراحة المخ والأعصاب لخطورة الحالة.وقد تم عمل محضر بذلك وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك حصر التلفيات نظرا لإثارة أهالى المريض للذعر والهلع وترويع الأطباء والتمريض، وتعطيل العمل بالاستقبال، وتعريض حياة المرضى للخطر والاعتداء الجسدي على العاملين بالمستشفى، وان ما تم نشره يمثل جزء من الواقعه في نهايتها بعد اعتداء الاهالي علي افراد امن الشركةد حيث ان الواقعة بالكامل مسجله بكاميرات المستشفى، ويتم التحقيق فيه حاليا بمعرفه النيابة العامة.واذ تعلن الجامعة اهتمامها البالغ بتقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الاكمل وفق خطة طوارئ تستمر طوال ايام العيد، فاننا ندين بشدة كل مظاهر البلطجة والتعدى على الاطباء والعاملين بهذا المرفق الحيوى ونهيب بالسادة أهالى المرضى الامتثال لتعليمات الامن الادارى فى اقسام الطوارئ حتى يتثنى للأطباء القيام بدورهم فى انقاذ حياة المرضى على الوجه الاكمل، حيث اننا لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الاعتداءات غير المبررة"