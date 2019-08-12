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منوعات

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على الحجاج بـ مشعر منى اليوم

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:34 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أماني إبراهيم
تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول بالمملكة العربية السعودية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث هطلت بغزارة، اليوم الإثنين، على مشعر منى، وعرفات، ومزدلفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي العديد من مقاطع الفيديو، يظهر فيها هطول الأمطار الغزير على الحجاج، ويظهر في الفيديوهات سعادتهم بها وكثرة دعائهم.

ويذكر أن أكثر من 2000 حاج احتشدوا على جبل عرفات، اليوم، في تدابير أمنية ووجود مروحيات لمتابعة سلامتهم.


















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