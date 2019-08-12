شاهد.. رئيس الوزراء اللبناني يصل واشنطن بملابس كاجوال

وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، فجر اليوم، الاثنين، الى واشنطن، حيث يلتقي يوم الخميس المقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعددا من المسؤولين الأمريكيين.



وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه كان في استقباله في المطار، سفيرا لبنان بواشنطن غابي عيسى والامم المتحدة الدكتور امال مدللي.



وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لرئيس الوزراء اللبناني وهو يرتدي ملابس كاجول عبارة عن جاكيت وبنطال جينز وكوتشي.



ونشر حساب Blue Force صورتين للحريري في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ميريلاند الأمريكية.