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رياضة

شاهد.. ابن علي معلول يخطف قلوب محبي وعشاق والده

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:43 م
كريم على معلول
كريم على معلول
محمد بدران
نشر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر في الصورة عبر خاصية الاستورى كريم نجل معلول وعلق الاخير على الصورة قائلًا: "توحشتك روحي".

وخطفت الصورة عشاق ومحبي علي معلول خاصة جماهير الأهلي.

وتغلب النادي الأهلي برباعية في شباك فريق اطلع برة بطل السودان في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للأهلى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يبدأ الفريق الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
شاهد.. ابن علي معلول يخطف قلوب محبي وعشاق والده

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