الاستثمار: تنفيذ 187 مشروعا زراعيا وغذائيا وصناعات مكملة بالقليوبية

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية الإسراع في تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن إدارة وتنمية المناطق الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أرض الصف بمحافظة الجيزة.



وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أنه سيتم تنفيذ 201 مشروع في أرض الصف بمحافظة الجيزة ما بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، وفي المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية سيتم فيها تنفيذ 187 مشروعا ما بين زراعي وغذائي وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل.



كما تمت الإشارة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الترويج للمشروعات بهذه المناطق الاستثمارية، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.