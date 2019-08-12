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إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بطريق سخا - كفر الشيخ.. صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:55 م
هبوط أرضي
هبوط أرضي
محمود زيدان
شهد طريق سخا / كفر الشيخ، اليوم، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا في مساحة 4 أمتار على جانب الطريق، وتم علاج هذا الهبوط في الحال، وعودة الحركة المرورية بالطريق إلى طبيعتها.

وكان الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، قد تلقى إشارة بهذه الواقعة، حيث انتقل على الفور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبرفقته نواب رئيس المدن، ومسئول شركة مياه الشرب والصرف.

وتبين أن الهبوط حدث في مسافة مترين طولًا في مترين عرضًا، وبعد الحفر تبين أن السبب هبوط طبقة أساس الاسفلت وتم معالجتها بوضع طبقة سن جديده وطبقة خرسانية، وإعادة الوضع الي حالته الطبيعية وعودة حالة الحركة المرورية بشكل طبيعي.
إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بطريق سخا - كفر الشيخ.. صور
إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بطريق سخا - كفر الشيخ.. صور
إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بطريق سخا - كفر الشيخ.. صور
إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بطريق سخا - كفر الشيخ.. صور
إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بطريق سخا - كفر الشيخ.. صور

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