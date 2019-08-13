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عمليات بغداد تسيطر على انفجار كدس العتاد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن السيطرة على انفجار كدس العتاد في معسكر صقر ببغداد، فيما أشارت إلى فتح جميع الطرق بشكل كامل.

وقالت قيادة عمليات بغداد - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية-: "بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لكدس عتاد في معسكر الصقر"، مبينة أنه "تم فتح الطرق بشكل كامل".

ودعت قيادة عمليات بغداد "المواطنين، من سكنة المناطق المحيطة بالمعسكر، الى الانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم التقرب منها وإبلاغ القوات الأمنية عند مشاهدة أي جسم غريب".

وأدى احتراق كدس للعتاد في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد الى سقوط، قذائف هاون في مناطق متفرقة من بغداد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين وإلحاق أضرار مادية.

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