ماس كهربائي وراء الحريق .. 15 سيارة مطافئ تخمد نيران مصنع العطور بالغربية

أفادت مصادر بمديرية أمن الغربية بأن ما يقرب من 15 سيارة مطافئ نجحت فى إخماد نيران مصنع العطور والتي اشتعلت بسبب ماس كهربائي مفاجئ في تنك غاز الإيثيلين، حيث تمت السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح.



وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور يفيد بورود اخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع عطور، في قرية شبرا بلولة، مركز قطور.



وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 15 سيارات إطفاء، كما تواجدت سيارات الإسعاف ، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المصنع .



وأفاد شهود العيان بأن سبب اندلاع الحريق الهائل ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع خسائر فى الأرواح .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية وتقدير قيمة التلفيات .