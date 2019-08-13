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تعليم

ننشر روابط التشعيب الداخلى لكليات الآداب والتجارة والتربية بحلوان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:32 م
صدى البلد
كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان، عن روابط التشعيب الإلكترونى الخاص باختيار الأقسام الداخلية لطلاب الثانوية العامة في كليات الآداب والتجارة بنظام bis والتربية حيث خصصت الجامعة رابط خاص بكل كلية لملء استمارة التشعيب الإلكترونى.

وخصصت كلية الآداب رابطا إلكترونيا لتشعيب الطلاب وهو http://app2.helwan.edu.eg/arthelwan كما خصصت كلية التربية الرابط التالي للتشعيب الإلكتروني http://app2.helwan.edu.eg/education.

بينما فتحت كلية التجارة باب التشعيب للطلاب على الرابط التالي http://app2.helwan.edu.eg/Bis-Fmi.

ويقوم الطالب بإجراء التشعيب الإلكتروني للأقسام المختلفة بالكليات وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل لاختيار الأقسام، وكتابة بيانات الطالب وهي: اسم الطالب باللغتين العربية والإنجليزية، الرقم القومي، رقم الجلوس، اسم المدرسة ، ونوع الشهادة، الدولة الحاصل منها على الشهادة، وارقام الهاتف الخاصة بالطالب، النوع، تاريخ الميلاد، الجنسية، عنوان الطالب، والمجموع الكلي للطلاب، وملء الجزء الخاص برغبات الطالب في الأقسام الداخلية ونوع الترشيح، ثم يقوم الطالب بتحديد كلمة سر خاصة به.

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