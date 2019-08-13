Merhaba Turkiye .. شاهد | محمد صلاح في تركيا

أنهي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، استعداداته مع ليفربول تمهيدا لمباراة السوبر الأوروبي المقرر لها غدا.
وغرد محمد صلاح عبر تويتر قائلا: "Merhaba Turkiye" أي مرحبا تركيا.
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاء فيها: "ان شاء الله ترجع بالكأس" و"ارجع بكرة بالكأس يا صلاح".
ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.
وغرد محمد صلاح عبر تويتر قائلا: "Merhaba Turkiye" أي مرحبا تركيا.
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاء فيها: "ان شاء الله ترجع بالكأس" و"ارجع بكرة بالكأس يا صلاح".
ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.