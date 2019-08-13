Merhaba Turkiye .. شاهد | محمد صلاح في تركيا

أنهي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، استعداداته مع ليفربول تمهيدا لمباراة السوبر الأوروبي المقرر لها غدا.



وغرد محمد صلاح عبر تويتر قائلا: "Merhaba Turkiye" أي مرحبا تركيا.



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاء فيها: "‏‎ان شاء الله ترجع بالكأس" و"‏‎ارجع بكرة بالكأس يا صلاح".



ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.