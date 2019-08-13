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Merhaba Turkiye .. شاهد | محمد صلاح في تركيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:02 م
صدى البلد
مصطفى كرم
أنهي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، استعداداته مع ليفربول تمهيدا لمباراة السوبر الأوروبي المقرر لها غدا.

وغرد محمد صلاح عبر تويتر قائلا: "Merhaba Turkiye" أي مرحبا تركيا.

ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاء فيها: "‏‎ان شاء الله ترجع بالكأس" و"‏‎ارجع بكرة بالكأس يا صلاح".

ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.

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