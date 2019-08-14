الجناح المصري بسوق عكاظ الـ 13 يحاكي الزوار بأجواء القاهرة الفريدة

جذب جناح مصر بسوق عكاظ في نسخته الـ13 المقام حاليا ضمن موسم الطائف، أعدادا كبيرة من الزوار للاستمتاع بالأجواء الفريدة المصرية مع الفلكلور الشعبي والفن الأصيل، بجانب تقديمه أشهى الأطباق وأشهر المنتجات.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الزائر للجناح المصري خلال السوق الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، يعيش تجربة فريدة من نوعها تنقله مباشرة إلى نبض الحياة في مصر الشقيقة بكل تفاصيلها المُفعمة بالأصالة والحياة، ويستمتع من خلالها بأدق تفاصيل "الحارة المصرية" في الركن الخاص بمصر القديمة، وأسواقها الشهيرة مع المنتجات الخاصة التي جلبت خصيصا من أسواق القاهرة والإسكندرية والنوبة.





وأوضحت الوكالة السعودية أن الجناح يُلفت الانتباه كذلك بتلك الفنون المصرية الأصيلة مع فرق الفلكلور الشعبي القادمة من كافة أنحاء مصر، بالإضافة إلى عروض المنلوج، وكذلك الحفلات في عطلة نهاية الأسبوع لأجمل الأصوات العربية.





وشهدت المقاهي والمحال المصرية إقبالًا كبيرا نظير نجاحها الكبير في محاكاة الأجواء الحقيقية لنظيراتها في مصر، خاصة تلك التي فتحت أبوابها بشكل خاص مع انطلاقة سوق عكاظ.



