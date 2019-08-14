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حوادث

حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:40 ص
حبس شخصين
حبس شخصين
إسلام مقلد
أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحريات، لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وتمكنت قوة أمنية معينة لتأمين أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (صاحب مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين ، شقيقة زوجته- مقيمة بمحافظة شمال سيناء) حال استقلالهما سيارة "ملك الأول"، وبحوزتهما (10 آلاف ريال سعودى- 6000 جنيه مصرى- 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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