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برلمان

بعد جنون أسعار الذهب.. برلماني: انخفاض كبير خلال الفترة المقبلة لهذا السبب

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:16 ص
ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
عبد الرحمن سرحان
كشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، عن سبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، بقوله: "تراجع البورصات العالمية أمس أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب، لأن العلاقة بينهما عكسية، فعندما تتراجع البورصة، يذهب أصحاب الأعمال إلى الملاذ الآمن والبديل "الذهب".

وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مؤشرات البورصة العالمية كانت متراجعة للغاية، أمس، فمؤشرات البورصة الأمريكية ليلًا كانت حمراء وكذلك الأمر فى لندن وألمانيا والصين، التى أغلقت البورصة أمس، ومؤشراتها حمراء.

وتوقع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ألا يستمر الارتفاع الكبير لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بل سيكون هناك تراجع حتمي له، نظرًا لارتفاع مؤشرات البورصة عالميًا.

وأشار النائب سمير البطيخي إلى أن مؤشر البورصة في أمريكا تحول إلى من الأحمر إلى الأخضر وسجل 440 نقطة، وسيتبعها أيضًا مؤشرات البورصة في باقي الدول الأوروبية، الأمر الذي ينشط حركة البورصة ويجعل المستثمرون ينجهون إليها، ويخف الحمل عن الذهب، وبالتالي هبوط سعره.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء 13 أغسطس 2019، بشكل كبير، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 690 و692 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 591 و593 جنيها.

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