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أخبار العالم

الطيران المدني الكويتي ينفي عبور طائرات إسرائيلية من أجوائه

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:03 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
نفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول عبور طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية قادمة من تايلاند من الأجواء الكويتية.

وقال مصدر مطلع بالطيران المدني الكويتي - في تصريح صحفي - إن الصور التي يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي "غير صحيحة"، موضحا أن مسار الرحلات للطيران الإسرائيلي ينطلق من مطارات دولة الاحتلال عبر البحر الأحمر، وصولا إلى أقصى جنوبه، ومن ثم الالتفاف باتجاه الهند والدول الآسيوية مثل تايلاند وغيرها.

وأكد أن أبراج المراقبة الكويتية تعمل على مدار الساعة في تتبع الرحلات القادمة إلى الكويت والمغادرة منها، والتي تمر عبر أجوائها، حيث يجري تسجيل المرور فوق الأجواء مسبقا من خلال طلبات تقدمها شركات الطيران في مكان الإقلاع، وبالتالي لا يمكن أن يجري قبول الطلب سواء من مطار دولة الاحتلال أو أي مطار آخر نظرا لأن البرقية التي ترسل تحمل اسم شركة الطيران ونوع الرحلة وغيرهما من التفاصيل الأخرى.

وأشار إلى أن نظام التتبع، يظهر قيام الطيران الإسرائيلي بالمرور في رحلاته إلى جنوب آسيا، بعدة دول أفريقية جنوب البحر الأحمر، وهي أرتيريا، وجيبوتي، والصومال، ويحلق كذلك فوق منطقة ميانمار دخولًا إلى تايلاند.

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