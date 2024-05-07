تصاعد مؤشر وول ستريت بفضل أرباح الشركات

شهد المؤشر الرئيسي في وول ستريت نموا في الأرباح بعد أن تمّ اجتياز أكثر من ثلاثة أرباع الطريق من موسم الأرباح، وإصدار العرض القوي لنتائج أرباح شركات Magnificent Seven.

وأظهرت نتائج ستة شركات موسماً قوياً فيما أخفقت شركة Tesla في عرض القوة.

ووفقًا لمزود بيانات الأرباح LSEG، من المتوقع أن ترتفع الأرباح الإجمالية لشركات Magnificent Seven بنسبة 49% على أساس سنوي.

في المقابل، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآخر فيما الأسواق في طريقها لرؤية نمو ثابت في الأرباح هذا الموسم، بزيادة 0.4%.

كان النمو القوي الذي حققته مجموعة شركات Magnificent Seven مدعوماً بالأداء القوي بشكل خاص من Meta Platforms وAlphabet وأمازون وAppleخلال الاسبوعين الماضيين.

لكن لن يكون لأي سهم تأثير أكبر من تأثير Nvidia، والتي تعلن عن نتائجها في 22 مايو.

ومن المتوقع أن ترتفع أرباح شركة تصنيع الرقائق بأكثر من خمسة أضعاف مستويات العام الماضي.

ووفق التوقعات قد تشكل Nvidia وحدها أكثر من ثلث نمو الأرباح بنسبة 7% الذي يشهده مؤشر S&P 500 بأكمله هذا الموسم.