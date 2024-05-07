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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يستقبل أمير الكويت لحظة وصوله تركيا

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا بأن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصل إلى العاصمة أنقرة بجمهورية تركيا وذلك في زيارة دولة .

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض المطار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد أفادت في وقت سابق بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له غادر أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى جمهورية تركيا وذلك في زيارة دولة.

وضم الوفد الرسمي كلا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف و وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

وقد كان في وداعه على أرض المطار  نائب الأمير الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة و الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح و الشيخ صباح خالد الحمد الصباح و الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتصريف العاجل من الأمور و نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح و وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.

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