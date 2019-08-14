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انفجار في قاعدة عسكرية صومالية.. وحركة الشباب تعلن مسئوليتها

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:46 م
انفجار في قاعدة عسكرية
انفجار في قاعدة عسكرية بالصومال
رويترز
قال سكان إن قاعدة عسكرية صومالية بمنطقة شبيلي السفلى، شهدت انفجار سيارتين ملغومتين وإطلاق نيران اليوم، الأربعاء، فيما أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسئوليتها عن الهجوم.

ووقع الهجوم في بلدة أوديجلي الزراعية الواقعة على نهر شبيلي على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو.

وقال أدن عبد الله، أحد أعيان أوديجلي: "سمعنا انفجارين كبيرين وإطلاق نار من اتجاه القاعدة العسكرية الصومالية. رأيت عدة جنود يفرون من القاعدة لكن لا يمكننا معرفة عدد القتلى".

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