شاهد.. طائر يهجم على فنانة كويتية شهيرة

تعرضت الفنانة ابرار الكويتية الى موقف محرج للغاية اثناء تصويرها فيديو دعائيا لاحد مراكز التجميل، حيث قام طائر بالهجوم عليها بشكل مفاجئ اثناء التصوير، وقام بالنقر على شفتيها بشكل مثير، لتصرخ الفنانة ابرار بشدة وتحاول ابعاد الطائر بيديها.



رغم كل ذلك، لم تتردد الفنانة الكويتية ابرار في نشر مقطع الفيديو المضحك على صفحتها الرسمية على انستجرام، لتحصل على قدر كاف من التعليقات الساخرة والكوميدية.



يذكر ان ابرار ممثلة كويتية من مواليد عام 1982 متزوجة من محمد دشتي، انجبا 4 بنات وولدا، بدأت مشوارها الفني في 2006 حيث شاركت في مسلسل حبل المودة، ولكن لم يكن دورها في هذا المسلسل نقطة الانطلاقة الحقيقية، بل في مسلسل الهدامة في 2009 والذي يعد انطلاقة حقيقية لها.



