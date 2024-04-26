بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية مجانية بقرية دهمشا بمشتول السوق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية دهمشا التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق، ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري، بحضور كلا من مديري إدارات ( الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة مشتول السوق البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (١٤٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٧٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ١٢٠) رأس ماشـية و ( ١٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد( ١٢٠٠) طائر وترقيم وتسجيل(٣٠) حيوان وذلك بالمجان.

ولفت مدير المديرية إلى أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.