بحضور المفتي.. ندوة«عودة الوعي الإسلامي الصحيح لدى شباب الجامعات» بـ مصر للعلوم والتكنولوجيا

استقبلت أ.د. هالة النوفي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الإثنين فضيلة أ.د. نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، في إطار مشاركة فضيلته في الندوة التي تنظمها الجامعة تحت عنوان «عودة الوعي الإسلامي الصحيح لدى شباب الجامعات» حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والدعوية والتوعوية.

وخلال اللقاء عرض فضيلة المفتي ما تمتلكه دار الإفتاء المصرية من بنية علمية وتكنولوجية متقدمة، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تمتلك أدوات المعرفة الحديثة في مجالات العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كما تناول فضيلته ما تضمه الدار من مراكز بحثية متخصصة تعمل على دراسة ظواهر الإسلاموفوبيا والإلحاد والتطرف إلى جانب مركز الحوار ومركز الاستشراف الإفتائي إضافة إلى المؤشر العالمي للفتوى الذي يرصد اتجاهات الفتاوى في عدد من المناطق ويستشرف مستقبلها.

وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء تضم قسمًا مخصصًا للترجمة إلى عدة لغات رئيسية بما يعزز حضورها الدولي إلى جانب إصدار مجلتين بحثيتين محكمتين حصلتا على أعلى درجات التقييم البحثي، موضحًا أن الدار تمتلك حضورًا علميًا وتقنيًا واسعًا ظهر بوضوح في مؤتمرها الأخير الذي انعقد تحت عنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي»، والذي قدمت فيه أبحاث علمية حديثة تعالج قضايا المستقبل مشيرًا إلى التطبيق الإلكتروني الذي تعمل الدار على تطويره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الجمهور.

وفي إطار التعاون بين الجانبين أكد فضيلة المفتي استعداد دار الإفتاء لتنفيذ برامج تدريبية لطلاب الجامعة خاصة لفئة الشباب المقبلين على الزواج من خلال التأهيل النفسي والأسري والاجتماعي وتنمية الوعي بقضايا الإلحاد والتطرف وحماية الشباب من مؤثرات الفكر المنحرف.

من جانبها أعربت الأستاذة الدكتورة هالة النوفي عن ترحيبها بفضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدة استعداد الجامعة لتجهيز قاعة مخصصة لأنشطة دار الإفتاء داخل الجامعة بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى الطلاب ودعم دور الجامعة في بناء شخصية طلابية واعية قادرة على التمييز والتحليل ومحصنة من الأفكار الهدامة.