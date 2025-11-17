قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بحضور المفتي.. ندوة«عودة الوعي الإسلامي الصحيح لدى شباب الجامعات» بـ مصر للعلوم والتكنولوجيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبلت أ.د. هالة النوفي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الإثنين فضيلة أ.د. نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، في إطار مشاركة فضيلته في الندوة التي تنظمها الجامعة تحت عنوان «عودة الوعي الإسلامي الصحيح لدى شباب الجامعات» حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والدعوية والتوعوية.

وخلال اللقاء عرض فضيلة المفتي ما تمتلكه دار الإفتاء المصرية من بنية علمية وتكنولوجية متقدمة، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تمتلك أدوات المعرفة الحديثة في مجالات العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كما تناول فضيلته ما تضمه الدار من مراكز بحثية متخصصة تعمل على دراسة ظواهر الإسلاموفوبيا والإلحاد والتطرف إلى جانب مركز الحوار ومركز الاستشراف الإفتائي  إضافة إلى المؤشر العالمي للفتوى الذي يرصد اتجاهات الفتاوى في عدد من المناطق ويستشرف مستقبلها.

وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء تضم قسمًا مخصصًا للترجمة إلى عدة لغات رئيسية بما يعزز حضورها الدولي إلى جانب إصدار مجلتين بحثيتين محكمتين حصلتا على أعلى درجات التقييم البحثي، موضحًا أن الدار تمتلك حضورًا علميًا وتقنيًا واسعًا ظهر بوضوح في مؤتمرها الأخير الذي انعقد تحت عنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي»، والذي قدمت فيه أبحاث علمية حديثة تعالج قضايا المستقبل مشيرًا إلى التطبيق الإلكتروني الذي تعمل الدار على تطويره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الجمهور.

وفي إطار التعاون  بين الجانبين أكد فضيلة المفتي استعداد دار الإفتاء لتنفيذ برامج تدريبية لطلاب الجامعة خاصة لفئة الشباب المقبلين على الزواج من خلال التأهيل النفسي والأسري والاجتماعي وتنمية الوعي بقضايا الإلحاد والتطرف وحماية الشباب من مؤثرات الفكر المنحرف.

من جانبها أعربت الأستاذة الدكتورة هالة النوفي عن ترحيبها بفضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدة استعداد الجامعة لتجهيز قاعة مخصصة لأنشطة دار الإفتاء داخل الجامعة بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى الطلاب ودعم دور الجامعة في بناء شخصية طلابية واعية قادرة على التمييز والتحليل ومحصنة من الأفكار الهدامة.

رئيس جامعة مصر مفتي الجمهورية عودة الوعي الإسلامي شباب الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت يتعرض لأزمة صحية.. وطمأنة من نقابة المهن الموسيقية

المتحف المصري الكبير

مدير أتيليه بروكنر الألماني: تصميم المتحف المصري الكبير كان تحديًا استثنائيًا

الأراضي الزراعية

مسؤول أممي سابق: 34% من الأراضي الزراعية في العالم تتدهور بفعل الأنشطة البشرية

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد