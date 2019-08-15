مراكب الصيد بالإسكندرية للفسحة في العيد ..صور

يستغل عدد كبير من الصيادين زحام المصطافين والوافدين للتنزه بالميناء الشرقية وسط الإسكندرية، في كسب رزقهم من خلال تأجير مراكبهم للفسحة داخل البحر مقابل مبلغ رمزي من المال.





وفي ساحل البحر الممتد من منطقة الأنفوشي وصولا إلى منطقة بحري وقلعة قايتباي يصطف العشرات من الصيادين وأصحاب المراكب لجذب الزبائن خلال أيام العيد مقابل 10 جنيهات للفرد الواحد.





قال مجدي السيد، صياد، إن العيد يعد موسما لكسب الرزق بالنسبة لهم حيث يعوضهم عن الكساد والركود الذي يشهده مجال الصيد في الوقت الأخير مما ينعكس بشكل سلبي على العاملين في المهنة.





وأضاف محمد رجب، صياد، أن رحلة بالمركب تستهدف المواطنين ممن لا يستطيعون تأجير اليخوت حيث يقضون وقتا مميزا لمدة ربع ساعه تقريبا داخل بحر الاسكندرية الساحر، وذلك مقابل 10 جنيهات للفرد الواحد.





وأشار معتز سعد، أحد مستقلي المركب إلى أنه حرص على اصطحاب أسرته المكونة من زوجته ونجليه لاستقلال مركب لقضاء وقت رائع لا ينسى في بحر الاسكندرية.



