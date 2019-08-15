بريطانيا تعاني نقصا في القرنبيط.. الطقس القاسي دمر محاصيل هذا العام

تعاني بريطانيا من نقص في القرنبيط بعد أن تسبب الطقس القاسي في تدمير الكثير من محاصيل هذا العام، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.





دمر هطول الأمطار الغزيرة في يونيو المحاصيل في لينكولنشاير، وذبلت الإمدادات الأوروبية البديلة في موجة الحر في الشهر الماضي.





ارتفعت أسعار القرنبيط وعانى بعض المزارعين من خسائر مالية بعد تدمير محاصيلهم، ووصف النقص بأنه "مقلق للغاية" من قبل متحدث باسم جمعية مزارعي براسيكا.





كما يوجد أيضًا نقص في أنواع أخرى، بما في ذلك الكرنب والبروكلي.





وقالت رابطة المزارعين البريطانيين (BGA): "يمكن لإنتاج المحاصيل أن تحمل قدر معقول من التباين بسبب الطقس ولكن الظروف في يونيو كانت مختلفة للغاية ونتيجة لذلك عانت المحاصيل ، وهذا أدى إلى نقص في الإمدادات".



