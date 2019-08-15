ما لا تعرفه عن اضطراب تناول الطعام الصحي أورثوركسيا.. 7 أعراض تدل على الإصابة

يتم تعريف مرض أورثوركسيا، والمعروف باسم اضطراب تناول الطعام الصحي والنقي، حيث تم اكتشافه في عام 1997 من قبل الدكتور ستيفن براتمان.





لم يتم التعرف علي مرض أورثوركسيا في الوقت الحالي، حيث إنه مازال من الأمراض الغامضة، ولكنه يعني بأن الشخص يمكن أن يعاني من اضطرابات الأكل ولكن بشكل مختلف.





إذا زار شخص ما الطبيب مصابًا بأعراض مرض أورثوركسيا، فلن يتم تشخيصه رسميًا بـمرض اضطرابات الأكل، وذلك لأنه لن يعاني فقدان الشهية أو الشره المرضي، ولكنه نوع آخر من اضطرابات في التغذية والأكل، والتي تميل إلى أن الشخص يفضل تناول الطعام النقي والصحي فقط، ويشعر بالذنب عند تناول أطعمة غير صحية.





وغالبًا ما يتم استخدام هوس تناول الأكل الصحي أو النظيف للتعامل مع الأفكار والمشاعر السلبية ، أو الشعور بالسيطرة ، مثل اضطرابات الأكل الأخرى، ولكن هذا المصابين أورثوركسيا يتناولن الطعام باعتدال ولكن اطعمة محددة.





قد يشعر الشخص المصاب أورثوركسيا، والذي يتناول الطعام بهذه الطريقة بالقلق الشديد أو بالذنب إذا تناول طعامًا يشعر أنه غير صحي.





كما يمكن أن يسبب الإصابة بمرض أورثوركسيا ببعض المشاكل الجسدية ، لأن معتقدات هذا الشخص، قد تؤدي إلى استغناء العناصر الغذائية الأساسية أو مجموعات الأغذية الكاملة ، مما يؤدي إلى سوء التغذية، أو إلى الإصابة بمشاكل العظام، والأنيميا.





ويتشابه مرض أورثوركسيا مع مرض الوسواس القهري وفقدان الشهية، حيث يدفع الإصابة به الشخص المصاب باضطراب الأكل، إضافة إلى قائمة من السلوكيات الغريبة، وأبرزها :





١- تناول مجموعة محددة من الطعام، لمحاولة اتباع نظام غذائي صحي.





٢- الشعور بالقلق الشديد بشأن كيفية تحضير الطعام.





٣- تجنب التجمعات العائلية، والتواجد بين الاصدقاء، خوفا من عدم القدرة على تناول الطعام الصحي الذين هنه باستمرار.





٤- انتقاد الآخرين الذين لا يتبعون نظام غذائي صارم.





٥- انفاق الكثير من المال والوقت في تناول أطعمة صحية.





٦- التفكير الناقد للآخرين الذين لا يشعرون بالذنب أو الخجل لعدم التزامهم بمعايير النظام الغذائي.



