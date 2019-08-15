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رياضة

نحن الأبطال.. ليفربول يواصل احتفالاته بـ كأس السوبر الاوروبي ..فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:11 ص
ليفربول
ليفربول
ياسمين تيسير
واصل فريق ليفربول الإنجليزي الاحتفال بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي عقب الفوز أمام تشيلسي مساء أمس على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

ونشر فريق ليفربول عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لـ احتفال لاعبي الفريق داخل غرفة تبديل الملابس. 

وكتب فريق ليفربول على الصورة تعليق "نحن الأبطال!".


حقق فريق ليفربول لقب السوبر الاوروبى بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.

وأضاف ماني الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 95 ، قبل أن يدرك التعادل من جورجينيو فى الدقيقة 101.


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