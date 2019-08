بهذه الطريقة.. واتساب يحتفل بعيد الأخوة الهندي

مهرجان راكشا باندهان "Raksha Bandhan" أو الراخى، يمثل رباطًا مقدسًا لتقوية العلاقة بين الإخوة في الهند، وهذا العام بشكل خاص يحتفل به تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب "WhatsApp" بطريقة مميزة.



وبحسب موقع "Zee Business" الهندى، حرص تطبيق المراسلة واتساب "WhatsApp" على مشاركة الاحتفال بعيد الأخوة "راكشا باندهان"، بمجموعة ملصقات جديدة تسمى "WhatsApp Raksha Bandhan".



ويمكنك ذلك من خلال فتح دردشة واتساب "WhatsApp" ثم الضغط على زر الملصقات أسفل يمين الشاشة، ثم قم بالضغط على أيقونة (+) في تبويب الملصقات، وسوف يتم فتح نافذة جديدة بها خياران وهي جميع الملصقات "All Stickers" وهو عبارة عن متجر للمصلقات حيث يمكنك تنزيل الملصقات الجديدة، وبالنسبة لخيار ملصقاتى "My Stickers" تتواجد به ملصقاتك التى قمت باختيارها وتنزيلها على التطبيق.



وبالضغط على خيار "جميع الملصقات" قم بالتمرير لأسفل للضغط على خيار الحصول على مزيد من الملصقات "Get more sticker"، والذى يقوم بنقلك لمتجر جوجل بلاي "Play Store"، وبالضغط على القسم هندى "hindi" يمكنك تنزيل تطبيق ملصقات عيد الأخوة الهندى أو الراخى "Raksha Bandhan stickers "، بعد تثبيت التطبيق سوف يتم إضافة الملصقات بشكل تلقائى إلى واتساب.



يذكر أن مهرجان "راكشا باندهان" أو الراخى هو عيد من الأعياد الذي يحتفل به الهنود لتقديس العلاقة الأخوية بين الأشقاء، والتى يتم يحتفل بها في 15 أغسطس من كل عام، ومن خلال هذا المهرجان يتم الاحتفال برابطة الأخوة وذلك بقيام الشقيقة بلف رباط يدعى "راخي" حول معصم شقيقها، بعدها يقوم هو بتقديم هدية لها تكون غالبًا حلويات هندية ويعدها بالحفاظ عليها وحمايتها.